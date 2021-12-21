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«Салернитана» не приехала на матч с «Удинезе». Серия А отказалась переносить игру

«Салернитана» не приехала на матч с «Удинезе». Серия А отказалась переносить игру
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«Салернитана» не прибыла на матч 19-го тура итальянской Серии А с «Удинезе», сообщает пресс-служба турнира.

Команда не явилась на встречу из-за трёх случаев заражения коронавирусом. Серия А и «Удинезе» отказались перенести встречу, настояв на том, что трёх случаев недостаточно для запуска коронавирусных протоколов.

«Удинезе» и бригада арбитров прибыли на стадион, и через 45 минут после начала встречи главный судья дал свисток, подтверждающий, что игра не состоялась. «Салернитане» будет присуждено техническое поражение со счётом 0:3. Клуб может обжаловать данное решение и добиться переноса матча на другую дату.

Ранее стало известно, что «Салернитану» исключат из Серии А, если клуб не найдёт покупателя до 31 декабря.

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