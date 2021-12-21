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«Салернитану» исключат из Серии А, если клуб не найдёт покупателя до 31 декабря

«Салернитану» исключат из Серии А, если клуб не найдёт покупателя до 31 декабря
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Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина сообщил, что «Салернитана» будет исключена из Серии А, если не найдёт покупателя до 31 декабря.

«Салернитана» покинет Серию А с 1 января 2022 года, если не найдёт нового покупателя в течение следующих 10 дней. Надеюсь, до этого не дойдёт, но по-прежнему убеждён, что это возможно. Моё уважение к городу Салерно и болельщикам команды остаётся безоговорочным, и я показал это, когда впервые затронул эту тему в мае. Я могу дать городу надежду, но не могу дать никаких обещаний. Я просто придерживаюсь того пути, по которому мы шли с самого начала», — приводит слова Гравины Football Italia.

«Салернитана» набрала 8 очков в 18 матчах и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Серии А.

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