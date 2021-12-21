«Салернитану» исключат из Серии А, если клуб не найдёт покупателя до 31 декабря

Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина сообщил, что «Салернитана» будет исключена из Серии А, если не найдёт покупателя до 31 декабря.



«Салернитана» покинет Серию А с 1 января 2022 года, если не найдёт нового покупателя в течение следующих 10 дней. Надеюсь, до этого не дойдёт, но по-прежнему убеждён, что это возможно. Моё уважение к городу Салерно и болельщикам команды остаётся безоговорочным, и я показал это, когда впервые затронул эту тему в мае. Я могу дать городу надежду, но не могу дать никаких обещаний. Я просто придерживаюсь того пути, по которому мы шли с самого начала», — приводит слова Гравины Football Italia.

«Салернитана» набрала 8 очков в 18 матчах и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Серии А.