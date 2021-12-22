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«Локомотив» сделал запрос в «Крылья Советов» по трансферу Сергеева

«Локомотив» сделал запрос в «Крылья Советов» по трансферу Сергеева
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Руководство «Локомотива» связывалось с «Крыльями Советов» по Ивану Сергееву. Московский клуб запрашивал условия трансфера нападающего. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Локомотив» раздумывает над приобретением форварда.

Сергеев начинал карьеру в «Строгино», а впоследствии выступал за «Ригу», «Тамбов» и московское «Торпедо». Цвета «Крыльев Советов» защищает с прошлого года. В минувшем сезоне 26-летний форвард стал лучшим бомбардиром Футбольной национальной лиги и установил рекорд первенства по голам. В 42 матчах Иван забил 40 мячей (пять — с пенальти) и помог самарской команде вернуться в Российскую Премьер-Лигу. В нынешнем сезоне у футболиста 20 матчей, восемь голов и шесть результативных передач.

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