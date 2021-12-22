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Бенжамену Менди предъявили обвинение в седьмом случае изнасилования

Бенжамену Менди предъявили обвинение в седьмом случае изнасилования
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Защитнику «Манчестер Сити» Бенжамену Менди предъявили обвинение в седьмом случае изнасилования, сообщает Sky Sports. Таким образом, футболист обвиняется уже в семи случаях изнасилования и одном эпизоде насилия на почве секса в отношении пяти женщин. Они произошли в период с октября 2020-го по август 2021 года.

Обвинения были предъявлены Бенжамену 26 августа. Судебное заседание по данному делу пройдёт 24 января 2022 года. До этого времени Менди будет находиться под арестом, ему отказали в освобождении под залог.

В конце августа «Манчестер Сити» объявил об отстранении Менди. Он выступает за «горожан» с 2017 года и трижды побеждал с клубом в чемпионате Англии. До этого Бенжамен играл во Франции за «Гавр», «Марсель» и «Монако».

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