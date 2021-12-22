Ротен: Икарди думает лишь о своей личной жизни. Он должен покинуть «ПСЖ» как можно скорее

Бывший полузащитник «Пари Сен-Жермен» Жером Ротен поделился мнением о нападающем парижан Мауро Икарди.
«Икарди думает лишь о своей личной жизни. То, что произошло с его женой, — это скандал. Мауро больше не футболист, его нет на поле. Он получает свой € 1 млн в месяц и не несёт никакой ответственности за имиджевые потери клуба. Леонардо, который привёл его в команду, также игнорирует свои обязанности. Мауро не чувствует себя счастливым в Париже. Думаю, он должен как можно скорее покинуть «ПСЖ», — приводит слова Ротена RMC Sport.
Напомним, в октябре Ванда Нара, супруга и агент Икарди, сообщила, что футболист ей изменил. Супруга спортсмена удалила из своего профиля все фотографии с Мауро. Позже появилась информация, что супруги помирились, а в начале ноября Нара выложила фото со своим первым мужем Макси Лопесом, с которым находилась в отношениях с 2008 по 2013 год. В конце ноября стало известно, что Икарди передал жене права на все свои доходы и активы вплоть до 2050 года, чтобы искупить измену.
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