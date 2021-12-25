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Инсинье не договорился по зарплате с «Наполи». «Торонто» готов платить в 2 раза больше

Инсинье не договорился по зарплате с «Наполи». «Торонто» готов платить в 2 раза больше
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Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье входит в сферу интересов «Торонто». Канадский клуб планирует подписать итальянского футболиста до старта сезона в марте. Об этом сообщает football-italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

30-летний Инсинье не может договориться о новом контракте с итальянским клубом. Футболист хочет по-прежнему получать € 5 млн за сезон, но «Наполи» предлагает ему контракт на четыре года с зарплатой в € 3,5 млн. Переговоры зашли в тупик, и есть вероятность, что воспитанник итальянского клуба покинет команду в ближайшие полгода. В конце сезона у Инсинье истекает контракт.

«Торонто» готов платить итальянскому игроку € 7 млн за сезон и также включить бонусы. Канадский клуб рассчитывает подписать Инсинье до начала сезона, который запланирован на март.

В нынешнем сезоне Инсинье в 18 матчах во всех турнирах забил пять голов и отдал шесть голевых передач.

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