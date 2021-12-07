Агент Лоренцо Инсинье: «Наполи» сделал неприемлемое предложение

Винченцо Писакане, агент итальянского нападающего Лоренцо Инсинье, рассказал о ситуации с контрактом игрока с «Наполи».
«Было сделано предложение, которое не является приемлемым. Но это не значит, что мы больше не ведём переговоры. Возможно, Лоренцо слишком держится за «Наполи». Лоренцо много лет был лучшим игроком в одной команде и всегда находил стимулы для того, чтобы добиваться большего. Думаю, очень сложно найти такого символа, как он», — приводит слова Писакане Football Italia.
Напомним, Инсинье выступает за основную команду «Наполи» с 2009 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 13 матчах итальянской Серии А, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Минувшим летом Инсинье стал чемпионом Европы в составе сборной Италии.
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