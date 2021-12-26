Джикия поделился воспоминаниями о последнем чемпионстве «Спартака»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился воспоминаниями о чемпионстве красно-белых в сезоне-2016/2017.
«Переходить в новый клуб и через несколько месяцев взять золотые медали… Об этом я не мог даже мечтать! Результат был известен за несколько туров до конца сезона, поэтому поездки по стране в качестве чемпиона стали огромной честью. Отдельно стоит отметить домашний матч с «Тереком», когда фанаты выбежали на поле после финального свистка. Настоящее безумие и непередаваемые ощущения. В будущем надо обязательно повторить!
Вторым титулом стал Суперкубок страны, который мы выиграли в битве с «Локомотивом» через месяц после чемпионства. Все знают, насколько принципиально для меня противостояние с этой командой», — приводит слова Джикии официальный сайт «Спартака».
- 26 декабря 2021
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