Рангник: отмена игр АПЛ в праздники? С тем же успехом можем обсудить упразднение монархии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился мнением о проведении матчей английской Премьер-лиги в рождественские и новогодние праздники.



«Я смотрел АПЛ последние 40 лет, поэтому знаю эту традицию играть на Рождество и в День подарков 27, 30 декабря и даже в Новый год или 2 января. Так что если кому-то пришла в голову идея отменить это, мы с таким же успехом можем поговорить об отмене чаепития в пять часов или упразднении монархии. Это всё — часть традиций этой страны, и я нетерпением жду возможности стать частью этого впервые в карьере», — приводит слова Рангника пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Смотри Boxing Day и другие матчи английской Премьер-лиги с подпиской Okko — всего 990 рублей за 3 месяца футбола.