«Севилья» сделала предложение об аренде Марсьяля до конца сезона, «МЮ» пока не ответил

Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может продолжить карьеру в испанской Ла Лиге.

Как информирует Sky Sports, «Севилья» сделала «МЮ» предложение об аренде французского футболиста до конца сезона без опции или обязательства выкупа. Английский клуб пока не ответил.

Ранее главный тренер «МЮ» Ральф Рангник подтвердил, что Марсьяль хочет покинуть команду. Сообщалось, что 26-летний нападающий согласен на переход в «Севилью».

Марсьяль присоединился к «Манчестер Юнайтед» в 2015 году, перейдя из «Монако». Сумма компенсации составила € 60 млн. В этом сезоне Антони сыграл за «МЮ» 10 матчей во всех турнирах и забил один гол.

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