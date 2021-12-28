«Челси» может арендовать защитника «Эвертона» на замену Чилуэллу

Защитник «Эвертона» Лука Динь может покинуть команду в январе на правах аренды. В услугах 28-летнего игрока заинтересован «Челси», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.
По информации источника, «аристократы» рассматривают кандидатуру Диня в качестве замены Бенджамину Чилуэллу, который до конца сезона выбыл из-за травмы колена. Альтернативным вариантом является отзыв из аренды в «Лионе» Эмерсона или Яна Матсена из «Ковентри Сити».
В сезоне-2021/2022 28-летний Динь провёл 13 матчей в английской Премьер-лиге в футболке «ирисок».
Напомним, Чилуэлл получил травму в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с туринским «Ювентусом» (4:0). У игрока был диагностирован разрыв крестообразной связки колена. Футболисту в ближайшее время предстоит операция.
Видеообзор матча 19-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Челси»:
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