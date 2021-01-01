«Арсенал» — «Манчестер Сити»: Марез сравнял счёт с пенальти

Сегодня, 1 января, на стадионе «Эмирейтс – Эшбертон Гроув» в Лондоне проходит матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Манчестер Сити».



На 55-й минуте фол в своей штрафной площади сделал полузащитник хозяев Гранит Джака, после чего судья Стюарт Атвелл поставил пенальти в ворота «Арсенала». 11-метровый реализовал форвард «Сити» Рияд Марез.

Гол Мареза с пенальти:

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Ранее на 31-й минуте отличился нападающий «канониров» Букайо Сака, ему ассистировал Киран Тирни.



Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Стюарт Атвелл. Ему помогают ассистенты Кевин Френд и Саймон Лонг. Резервный рефери – Константин Хатцидакис.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Манчестер Сити».



«Манчестер Сити» набрал 50 очков в 20 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Арсенал» (35) — на 4-м месте. В тройку лидеров турнира входят «Челси» (42) и «Ливерпуль» (41). Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».

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