Инсинье всё ближе к подписанию контракта с «Торонто»

30-летний футболист «Наполи» Лоренцо Инсинье всё ближе к подписанию контракта с клубом МЛС «Торонто». Все стороны уверены в положительном исходе переговорного процесса, в ближайшие дни представители игрока и канадского клуба встретятся в Италии. Контракт будет подписан на пять с половиной лет, годовая зарплата Инсинье составит € 11 млн. Ещё € 4.5 млн. – бонусы, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Соглашение Инсинье с «Наполи» истекает в июне этого года, игрок покинет клуб в качестве свободного агента, так как стороны не смогли договориться о продлении контракта.

Полузащитник провёл за неаполитанскую команду 415 матчей, в которых забил 114 мячей и сделал 91 голевую передачу.