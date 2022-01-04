Инсинье всё ближе к подписанию контракта с «Торонто»
Поделиться
30-летний футболист «Наполи» Лоренцо Инсинье всё ближе к подписанию контракта с клубом МЛС «Торонто». Все стороны уверены в положительном исходе переговорного процесса, в ближайшие дни представители игрока и канадского клуба встретятся в Италии. Контракт будет подписан на пять с половиной лет, годовая зарплата Инсинье составит € 11 млн. Ещё € 4.5 млн. – бонусы, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Соглашение Инсинье с «Наполи» истекает в июне этого года, игрок покинет клуб в качестве свободного агента, так как стороны не смогли договориться о продлении контракта.
Полузащитник провёл за неаполитанскую команду 415 матчей, в которых забил 114 мячей и сделал 91 голевую передачу.
Комментарии
- 4 января 2022
-
04:27
-
04:21
-
02:54
-
02:33
-
02:14
-
01:52
-
01:29
-
01:26
-
01:09
-
01:02
-
00:52
-
00:38
-
00:11
- 3 января 2022
-
23:49
-
23:32
-
23:30
-
23:13
-
22:55
-
22:45
-
22:40
-
22:27
-
22:26
-
22:14
-
22:08
-
21:39
-
21:38
-
21:32
-
21:27
-
20:59
-
20:50
-
20:42
-
20:33
-
20:22
-
20:21
-
20:16
Партнерский контент