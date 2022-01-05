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Яремчук и ещё два футболиста «Бенфики» заразились коронавирусом

Яремчук и ещё два футболиста «Бенфики» заразились коронавирусом
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Украинский нападающий «Бенфики» Роман Яремчук заразился коронавирусной инфекцией, сообщает O Jogo.

По информации источника, помимо Яремчука, положительные результаты теста на COVID-19 в «Бенфике» выявлены у Пицци и Неманьи Радоньича. Накануне стало известно о заражении коронавирусом вратаря «Бенфики» Миле Свилара.

Напомним, Яремчук стал игроком «Бенфики» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в 11 матчах чемпионата Португалии, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи. Ранее Яремчук выступал за киевское «Динамо», «Александрию» и «Гент». С 2018 года нападающий вызывается в национальную команду Украины.

«Бенфика» в 16 матчах набрала 37 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии сезона-2021/2022.

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