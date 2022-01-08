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Бенжамена Менди освободили под залог до 24 января

Бенжамена Менди освободили под залог до 24 января
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Защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди отпустили под залог до 24 января. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, на 24-е число назначено судебное разбирательство по уголовному делу, обвиняемым по которому является француз. Менди обвиняют в восьми случаях преступлений на сексуальной почве по отношению к пяти разным женщинам.

Гол Менди в ворота «Лестера»

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Ранее Бенжамену Менди предъявили обвинение в седьмом случае изнасилования. В конце августа «Манчестер Сити» объявил об отстранении Менди. Он выступает за «горожан» с 2017 года и трижды побеждал с клубом в чемпионате Англии. До этого Бенжамен играл во Франции за «Гавр», «Марсель» и «Монако».

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