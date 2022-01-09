«Не понимаю, как такое возможно, когда есть VAR». Тренер «Валенсии» — о матче с «Реалом»
Поделиться
Главный тренер «Валенсии» Хосе Бордалас прокомментировал работу судей в матче 20-го тура испанской Примеры с «Реалом» (1:4).
«Эпизод, после которого назначили пенальти, я видел очень хорошо. Каземиро умён. Он решает упасть, падает, и судья свистит. Такова моя интерпретация. Это несуществующий пенальти. Судья может увидеть в этом эпизоде нарушение, но VAR же нужен для того, чтобы исправлять подобные ошибки. Мы не говорим об ограблении, но можно сказать об игре, которая обусловила ход матча. Я не понимаю, как такое возможно сейчас, когда у нас есть VAR», — приводит слова Бордаласа Marca.
«Реал» набрал 49 очков в 21 игре испанской Примеры и занимает 1-е место в турнирной таблице. «Валенсия» с 28 очками расположилась на 9-м месте в таблице.
Комментарии
- 9 января 2022
-
14:25
-
14:21
-
14:00
-
13:46
-
13:31
-
13:30
-
13:08
-
12:54
-
12:46
-
12:06
-
11:54
-
11:50
-
11:27
-
11:21
-
11:12
-
10:59
-
10:43
-
10:40
-
10:12
-
10:03
-
09:47
-
09:38
-
09:30
-
09:27
-
08:55
-
07:20
-
05:19
-
04:55
-
04:36
-
04:17
-
04:11
-
04:02
-
03:42
-
03:14
-
02:59
Партнерский контент