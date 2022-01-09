«Не понимаю, как такое возможно, когда есть VAR». Тренер «Валенсии» — о матче с «Реалом»

Главный тренер «Валенсии» Хосе Бордалас прокомментировал работу судей в матче 20-го тура испанской Примеры с «Реалом» (1:4).



«Эпизод, после которого назначили пенальти, я видел очень хорошо. Каземиро умён. Он решает упасть, падает, и судья свистит. Такова моя интерпретация. Это несуществующий пенальти. Судья может увидеть в этом эпизоде нарушение, но VAR же нужен для того, чтобы исправлять подобные ошибки. Мы не говорим об ограблении, но можно сказать об игре, которая обусловила ход матча. Я не понимаю, как такое возможно сейчас, когда у нас есть VAR», — приводит слова Бордаласа Marca.



«Реал» набрал 49 очков в 21 игре испанской Примеры и занимает 1-е место в турнирной таблице. «Валенсия» с 28 очками расположилась на 9-м месте в таблице.