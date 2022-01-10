Мбаппе: Бензема заслуживает всего, что сейчас переживает

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе поделился мнением о французском форварде «Реала» Кариме Бензема.
«Он заслуживает всего того, что сейчас переживает. Карим отличный игрок, он оставил след в истории «Реала». Он вернулся в сборную Франции и добивается больших успехов. Мы все рады его возвращению», — приводит слова Мбаппе TF1.
Напомним, Бензема был отстранён от участия в составе сборной Франции на Евро-2016 и с тех пор до Евро-2020, прошедшего минувшим летом, он ни разу не вызывался в национальную команду, пропустив победный ЧМ-2018.
За «Реал» Бензема выступает с 2009 года. В матче с «Валенсией» французский футболист забил 301-й гол за клуб. Больше Бензема в «Реале» отличились лишь Альфредо Ди Стефано (308), Рауль (323) и Криштиану Роналду (450).
Видеообзор матча 20-го тура Примеры «Реал» — «Валенсия»:
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