«Ливерпуль» не смог забить «Арсеналу» в Кубке лиги, играя в большинстве с 24-й минуты

Сегодня, 13 января, прошёл матч 1/2 финала Кубка лиги Англии между «Ливерпулем» и «Арсеналом» из Лондона. Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия).



На 24-й минуте полузащитник гостей Гранит Джака, пытаясь прервать атаку соперника, влетел ногой в живот нападающему «Ливерпуля» Диего Жоте. Главный судья матча Майкл Оливер сразу же показал игроку красную карточку. «Ливерпуль» большую часть матча провёл в атаке, но забить в ворота Аарона Рамсдейла так и не смог, даже несмотря на серию атак в концовке игры. Ничья — 0:0.



20 января команды проведут ответную встречу 1/2 Кубка лиги. Матч состоится на домашнем стадионе «Арсенала» «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Начало игры — в 22:45 мск.