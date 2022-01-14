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«Ливерпуль» не смог забить «Арсеналу» в Кубке лиги, играя в большинстве с 24-й минуты

«Ливерпуль» не смог забить «Арсеналу» в Кубке лиги, играя в большинстве с 24-й минуты
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Сегодня, 13 января, прошёл матч 1/2 финала Кубка лиги Англии между «Ливерпулем» и «Арсеналом» из Лондона. Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия).

На 24-й минуте полузащитник гостей Гранит Джака, пытаясь прервать атаку соперника, влетел ногой в живот нападающему «Ливерпуля» Диего Жоте. Главный судья матча Майкл Оливер сразу же показал игроку красную карточку. «Ливерпуль» большую часть матча провёл в атаке, но забить в ворота Аарона Рамсдейла так и не смог, даже несмотря на серию атак в концовке игры. Ничья — 0:0.

20 января команды проведут ответную встречу 1/2 Кубка лиги. Матч состоится на домашнем стадионе «Арсенала» «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Начало игры — в 22:45 мск.

Англия - Кубок лиги. 1/2 финала. 1-й матч
13 января 2022, четверг. 22:45 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 0
Арсенал
Лондон
Удаления: нет / Джака – 24'
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