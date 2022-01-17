Тухель — лучший тренер года по версии ФИФА

Главный тренер «Челси» Томас Тухель признан лучшим тренером 2021 года по версии ФИФА.

Немецкий специалист возглавил «Челси» по ходу прошлого сезона, сменив на посту Фрэнка Лэмпарда. В дебютном сезоне Тухель привёл «Челси» к победе в Лиге чемпионов. В финале турнира лондонский клуб обыграл «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

На награду также претендовали Гвардиола и главный тренер сборной Италии Роберто Манчини. Гвардиола вместе с «Манчестер Сити» в прошлом году выиграл чемпионат Англии и Кубок английской лиги. Манчини привёл сборную Италии к победе на чемпионате Европы — 2020.



Предыдущим обладателем награды лучшему тренеру, которая вручалась по итогам 2020 года, стал наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп.