Защитник «Локомотива» Александр Сильянов перешёл в «Ростов» на правах аренды
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Защитник «Локомотива» Александр Сильянов перешёл в «Ростов» на правах аренды, сообщает пресс-служба ростовского клуба. Арендное соглашение футболиста рассчитано до конца сезона-2021/2022.
«Александр, добро пожаловать в «Ростов»!» — говорится в сообщении пресс-службы «Ростова».
Напомним, Сильянов является воспитанником академии ЦСКА. С августа 2019 года защитник выступал в составе московского «Локомотива», а также играл за «Казанку». В 2020 году Сильянов дебютировал в составе сборной России U19.
«Ростов» в 18 матчах набрал 18 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (28) — на 6-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).
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