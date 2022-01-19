Защитник «Барселоны» Юмтити перенёс операцию и пропустит три месяца
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Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити успешно перенёс операцию по поводу перелома пятой плюсневой кости правой ноги, сообщает пресс-служба каталонцев.
Французский футболист пропустит около трёх месяцев. Он получил перелом на тренировке «Барселоны» в понедельник, 17 января.
Напомним, на прошлой неделе сине-гранатовые продлили контракт с Юмтити до 30 июня 2026 года.
28-летний Юмтити стал игроком «Барселоны» в 2016 году, перейдя из «Лиона». В нынешнем сезоне футболист принял участие в одном матче чемпионата Испании, не отметившись результативными действиями.
Видеообзор матча 20-го тура Ла Лиги «Гранада» — «Барселона»:
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