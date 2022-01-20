«Тоттенхэм» вырвал победу у «Лестера» благодаря дублю Бергвейна в добавленное время

В ночь с 19 на 20 января на стадионе «Кинг Пауэр – Уолкерс» в Лестере в рамках перенесённого 17-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Лестер Сити» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Гости одержали победу – 3:2.
На 24-й минуте открыл счёт нападающий «лис» Патсон Дака. На 38-й минуте форвард «шпор» Гарри Кейн сделал счёт равным, ему ассистировал Гарри Уинкс.
На 76-й минуте полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон вновь вывел свою команду вперёд, голевую передачу отдал Харви Барнс. В добавленное ко второму тайму время, на 95-й минуте, забил нападающий «Тоттенхэма» Стивен Бергвейн, нидерландцу ассистировал Мэтт Доэрти. Через две минуты Бергвейн оформил дубль, голевой пас на счету Кейна.
Мэддисон забивает в ворота «Тоттенхэма»:
Бергвейн сравнивает счёт встречи:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Джонатан Мосс. Ему помогали ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери – Роберт Джонс.
После 19 сыгранных матчей «Тоттенхэм» располагается на 5-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022, набрав 36 очков. «Лестер» (25) находится на 10-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (56), который является также действующим чемпионом Англии.
- 20 января 2022
-
01:36
-
01:23
-
01:01
-
00:55
-
00:54
-
00:52
-
00:46
-
00:46
-
00:37
-
00:29
-
00:26
-
00:25
-
00:16
-
00:14
-
00:05
- 19 января 2022
-
23:59
-
23:58
-
23:56
-
23:54
-
23:44
-
23:43
-
23:36
-
23:31
-
23:25
-
23:13
-
23:02
-
22:57
-
22:57
-
22:53
-
22:51
-
22:35
-
22:33
-
22:29
-
22:25
-
22:20