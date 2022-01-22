Экс-игрок сборной Португалии Кошта: мы стеснялись повторять за Роналду элементы техники

Бывший полузащитник сборной Португалии Руй Кошта, ныне занимающий пост президента «Бенфики», поделился воспоминаниями об игре с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в национальной команде.



«Я никогда не играл с Месси, но мне выпала честь выступать с Криштиану Роналду, когда только начинал свой путь в футбольном мире. В сборной он был самым молодым из всех, но очень хорошо интегрировался. Каждый день он демонстрировал новые элементы техники. Правда, мы стеснялись пробовать повторить их на тренировках и подражали ему тайком. Вечером за ужином он говорил лишь о дриблинге, а мы старались внушить ему важность командной игры. Мы были уверены, что когда-нибудь он выиграет «Золотой мяч». В этом не было никаких сомнений», — приводит слова Кошты AS.

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