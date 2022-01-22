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Молодые футболисты «Манчестер Юнайтед» недовольны Криштиану Роналду

Молодые футболисты «Манчестер Юнайтед» недовольны Криштиану Роналду
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Молодые футболисты «Манчестер Юнайтед» недовольны португальским форвардом клуба Криштиану Роналду, сообщает Sport Bible со ссылкой на The Athletic.

Сообщается, что часть игроков клуба остались недовольны недавним интервью португальского форварда, в котором он критично высказался о молодых футболистах. Отмечается, что молодые игроки намного проще находят общий язык с Эдинсоном Кавани, который значительно хуже знает английский язык.

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Ранее сообщалось, что Роналду сменит клубную прописку, если «красные дьяволы» не попадут в Лигу чемпионов. Португалец хочет повторить или побить рекорд игрока «Реала» Франсиско Хенто, на счету которого шесть побед в Кубке европейских чемпионов.

Криштиану провёл 17 матчей в нынешнем розыгрыше АПЛ, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. В турнирной таблице АПЛ «красные дьяволы» располагаются на 7-м месте.

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