Молодые футболисты «Манчестер Юнайтед» недовольны Криштиану Роналду

Молодые футболисты «Манчестер Юнайтед» недовольны португальским форвардом клуба Криштиану Роналду, сообщает Sport Bible со ссылкой на The Athletic.
Сообщается, что часть игроков клуба остались недовольны недавним интервью португальского форварда, в котором он критично высказался о молодых футболистах. Отмечается, что молодые игроки намного проще находят общий язык с Эдинсоном Кавани, который значительно хуже знает английский язык.
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Ранее сообщалось, что Роналду сменит клубную прописку, если «красные дьяволы» не попадут в Лигу чемпионов. Португалец хочет повторить или побить рекорд игрока «Реала» Франсиско Хенто, на счету которого шесть побед в Кубке европейских чемпионов.
Криштиану провёл 17 матчей в нынешнем розыгрыше АПЛ, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. В турнирной таблице АПЛ «красные дьяволы» располагаются на 7-м месте.
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