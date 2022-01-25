«Севилья» договорилась об аренде Антони Марсьяля у «Манчестер Юнайтед»

«Севилья» договорилась об аренде нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля, сообщает Sky Sports.
Сообщается, что 26-летний гирок в ближайшее время присоединится к команде Ла Лиги, которая будет полностью выплачивать ему заработную плату до конца сезона. Марсьяль вылетит из Парижа, где он в настоящее время находится, в Севилью во вторник, 25 января, чтобы пройти медицинский осмотр.
Марсьяль («Манчестер Юнайтед») забивает с передачи Бруну.
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Ранее сообщалось, что интерес к Марсьялю проявляли «Барселона», «Атлетико» и «Ювентус».
Марсьяль присоединился к «Манчестер Юнайтед» в 2015 году, перейдя из «Монако». Сумма трансфера составила € 60 млн. В этом сезоне Антони сыграл за манкунианцев 8 матчей в чемпионате Англии, в которых записал в свой актив один гол.
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