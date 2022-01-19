Звезда «Реала» уедет в Англию, Погба будет играть с Месси? Последние трансферные новости

До закрытия зимнего трансферного окна в Европе остаётся меньше двух недель. Топ-клубы ищут разнообразные варианты для укрепления состава. Рассказываем о ситуации на трансферном рынке.

У «Ман Сити» появился новый вариант в линию атаки

«Манчестер Сити» ищет нового нападающего. Изначально сообщалось, что английский клуб заинтересован в приобретении Эрлинга Холанда, но теперь ситуация немного изменилась. Если верить слухам, то нападающий «Боруссии» рассматривает вариант с переходом в «Реал». Как утверждает The Athletic, главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола уже определился с альтернативным вариантом. Ему нравится молодой нападающий «Реала» Винисиус.

Винисиус Жуниор Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Многое в этой истории завязано на Килиане Мбаппе. Если «Реал» получит его ближайшим летом, то потратит серьёзные деньги на зарплату и подписной бонус. При таком раскладе тяжело представить, что клуб из Мадрида поборется ещё и за Холанда. Следовательно, у «Реала» не возникнет необходимости в продаже Винисиуса. С другой стороны, если «Сити» предложит хорошую сумму за игрока, это позволит мадридцам компенсировать затраты на Мбаппе.

Конкурент Кокорина уедет в Англию?

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович — один из самых результативных футболистов последних лет. Неудивительно, что в его услугах заинтересовано несколько клубов. «Арсенал» рассчитывает на приобретение сербского игрока уже в ближайшие дни, сообщает La Nazione. По данным источника, английский клуб заплатит за форварда € 70 млн. Кстати, именно в такую сумму Влаховича оценивает Transfermarkt. Возможно, отъезд Душана благоприятно скажется на Александре Кокорине, хотя в это верится с трудом.

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У «Арсенала» возникли трудности с Пьер-Эмериком Обамеянгом. Сначала нападающего лишили капитанской повязки из-за нарушения дисциплины, потом он заболел ковидом. Габонец покинул расположение своей сборной, выступающей на Кубке Африке. Сообщается, что у игрока возникли осложнения на фоне заболевания коронавирусом. Влаховича на бумаге можно считать хорошей заменой африканцу. В этом сезоне Душан забил 17 мячей в 21 матче Серии А.

«Ювентус» отпустит Дибалу?

Переговоры Пауло Дибалы по новому контракту с «Ювентусом» пока не увенчались успехом. Руководители клуба хотят, чтобы футболист пошёл на сокращение зарплаты, сообщает Sky Sport Italia. Если Дибала ответит отказом, то покинет команду в статусе свободного агента. Его контракт истекает по окончании нынешнего сезона. «Ювентус», в свою очередь, уже присматривается к полузащитнику «Ромы» Николо Дзаньоло. Римляне прорабатывают вариант с продлением контракта, но сам игрок может взять паузу в переговорах, учитывая интерес «Юве».

Суарес воссоединится с Джеррардом?

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес уже отклонил предложения трёх бразильских клубов. Помимо этого, он ответил отказом команде из Саудовской Аравии. По информации журналиста Жерара Ромеро, 34-летний футболист заинтересован в переходе в «Астон Виллу». Сейчас этот клуб возглавляет Стивен Джеррард, с которым Суарес играл за «Ливерпуль». Тренер приглашает форварда в новый клуб, и Луиса вполне устраивает такой вариант. Вряд ли стоит ждать трансфера зимой, а вот по окончании сезона Суарес может вернуться в АПЛ. Тем более что к тому моменту он станет свободным агентом.

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Погба откажется от рекордного контракта ради игры с Месси в «ПСЖ»

Полузащитник Поль Погба покинет «Манчестер Юнайтед» ближайшим летом. По крайней мере, так утверждает сразу несколько источников, включая The Times и Le Parisien. Переход в «ПСЖ» — приоритетный вариант для француза. Ранее сообщалось, что «МЮ» готов сделать Погба самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ. The Sun утверждал, что зарплата Поля составит € 600 тыс. в неделю. Судя по всему, Погба откажется от рекордного контракта.

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«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» не могут согласовать переход Марсьяля

Переговоры двух клубов зашли в тупик. «Ювентус» рассчитывает на аренду до конца сезона, а «МЮ» отпустит Марсьяля только при одном условии. Для этого нужно, чтобы итальянский клуб взял на себя все расходы по контракту Марсьяля. Гендиректор «Юве» Маурицио Арривабене уже сообщил, что такие условия им не подходят. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на менеджера «Юве», «Манчестер Юнайтед» не собирается идти на уступки. При этом сам Марсьяль не против сменить обстановку.

Эриксен вернётся в АПЛ?

Футболист сборной Дании рассчитывает на поездку на чемпионат мира в Катар. Естественно, для этого ему необходима игровая практика, а её у полузащитника не было с Евро-2020. Тогда Кристиан потерял сознание в стартовом матче, изрядно напугав всех футбольных болельщиков. К счастью, игрока фактически вернули с того света. Сейчас Эриксен без клуба, поскольку «Интер» расторг с ним контракт. У Кристиана не было никаких перспектив в Серии А, где запрещено играть с дефибриллятором (игроку установили его после инцидента на Евро).

По информации The Athletic, контракт датчанину предложил «Брентфорд» (14-е место в АПЛ). Условия — договор на полгода с опцией продления ещё на один сезон. Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк работал с Кристианом, когда возглавлял юношескую сборную Дании. Журналист Николо Скира в своём «твиттере» написал, что на игрока также претендует «Аякс». Эриксен уже выступал за голландский клуб с 2009 по 2013 год. Помимо этого, на игрока претендует ещё один его бывший клуб — «Тоттенхэм».

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«Барса» нашла потенциальную замену Дембеле

«Барса» обратила внимание на своего воспитанника как на потенциальную замену Усмана Дембеле. Переговоры по новому контракту француза проходят тяжело, и не исключено, что игрок уйдёт из клуба после сезона. Как сообщает Diario Sport, 25-летний Адама Траоре хотел бы вернуться в «Барселону». У каталонского клуба прекрасные отношения и с агентом футболиста Жорже Мендешем, и с «Вулверхэмптоном». «Барса» может снизить цену на трансфер путём включения в сделку нападающего Франсиску Тринкана (сейчас играет за «Вулвз» на правах аренды).