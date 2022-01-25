Источник: «Манчестер Сити» подписал лучшего бомбардира чемпионата Аргентины
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Нападающий «Ривер Плейт» Хулиан Альварес подписал контракт с «Манчестер Сити», сообщает в «Твиттере» журналист Николо Скира.
По информации источника, контракт игрока с «горожанами» будет рассчитан на пять лет.
Альварес является воспитанником «Ривер Плейт». Договор форварда с клубом был рассчитан до 31 декабря 2022 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.
В прошедшем розыгрыше чемпионата Аргентины форвард принял участие в 21 матче, забил 18 голов и отдал семь результативных передач. Альварес стал лучшим бомбардиром первенства.
Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Саутгемптон» — «Манчестер Сити»:
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