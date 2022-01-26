Мане рассказал о своём состоянии здоровья после столкновения с вратарём Кабо-Верде

29-летний нападающий английского «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане, представляющий свою страну на Кубке африканских наций и получивший повреждение после столкновения головой с вратарём Кабо-Верде (2:0) в 1/8 финала турнира, рассказал о своём самочувствии после госпитализации.
«Сенегал против Кабо-Верде — на поле и в больнице. Со мной всё в хорошо, благодарю всех за поддержку», — гласит текстовое сообщение Мане в «сториз» «инстаграма», прикрепив совместное фото с вратарём Кабо-Верде Жозимаром Возиньей.
Публикация доступна в «инстаграме» Садио Мане.
Напомним, голкипер получил прямую красную карточку, а через 9 минут Мане открыл счёт. На 70-й минуте Мане был заменён, так как не смог продолжить игру.
Сборная Сенегала вышла в 1/4 финала Кубка африканских наций. В четвертьфинале турнира сенегальские футболисты сыграют с победителями пары Мали — Экваториальная Гвинея. Сборная Кабо-Верде завершила выступление на турнире.
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