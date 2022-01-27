Рангник может остаться тренером «МЮ» на постоянной основе, в клубе впечатлены его работой

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассмотрит возможность подписания долгосрочного контракта с исполняющим обязанности главного тренера команды Ральфом Рангником, утверждает The Sun. По данным источника, немецкий специалист может остаться на должности наставника команды, избавившись от приставки и.о.



В клубе впечатлены результатами работы Рангника. По окончании сезона он должен стать консультантом клуба, но может остаться и на должности наставника команды.



Помимо Рангника, претендентами на должность являются наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино, главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг и главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс.

Рангник сменил в «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера, который был уволен по ходу сезона.