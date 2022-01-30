«Это досрочный финал». Куртуа — о матче с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов

29-летний бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался о предстоящем матче с французским «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Моя самая большая мечта – это выиграть Лигу чемпионов с «Реалом», но это не навязчивая идея. «Реал» — это история, и быть частью этой истории уже достойно. В своей карьере я уже выигрывал значимые титулы, такие как трофеи английской Премьер-лиги или Примеры. Но как вишенка на торте — нужна победа в Лиге чемпионов.

Встреча в 1/8 финала с «ПСЖ»? Это жёсткий соперник, и это будет очень сложный и конкурентный матч на вылет. Это будет досрочный финал. Но «Реал» находится в хорошей форме, и я думаю, что мы можем пройти. Это будет матч, в котором всё будут решать детали, такие как спасение вратаря или один гол. Ключ к успеху будет в том, чтобы быть сконцентрированным и работать сообща, избегая различных проблем с составом и травм», — цитирует Куртуа AS.

Напомним, первая игра между командами пройдёт во Франции 15 февраля, ответный матч – 9 марта в Мадриде.