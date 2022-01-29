Куртуа: даже в пандемию клубы АПЛ покупали хороших игроков. Но футбол — не только деньги

Вратарь мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа поделился мнением о менеджменте клубов английской Премьер-лиги.



«В последние годы в АПЛ был хороший менеджмент, Англия мощнее с точки зрения экономики. Это было видно во время пандемии, потому что в АПЛ, несмотря на эту проблему, продолжали покупать хороших футболистов. Но футбол — это не только деньги. В прошлом сезоне «Реал» выбил «Ливерпуль», хотя и не смог обыграть «Челси». Посмотрим, что будет в этом сезоне. «Реал» силён и будет бороться до конца.



Очевидно, что в АПЛ даже аутсайдеры вроде «Ньюкасл Юнайтед» или «Норвич Сити» получают больше, чем испанские или итальянские команды, благодаря доходам от телевизионных прав», — приводит слова Куртуа AS.