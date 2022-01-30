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Карпин и Галактионов посетили игру «Крыльев». Иван Игнатьев дебютировал за самарцев

Карпин и Галактионов посетили игру «Крыльев». Иван Игнатьев дебютировал за самарцев
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Как стало известно «Чемпионату», воскресный контрольный матч «Крыльев Советов» и македонской «Академии Пандева» в Белеке посетили тренерские штабы национальной и молодёжной сборных России — Валерий Карпин с Николаем Писаревым и Михаил Галактионов со своими помощниками.

Фото: Олег Лысенко

После первой части сезона «Академия Пандева» занимает второе место в чемпионате страны. В составе самарской команды дебютировал Иван Игнатьев, арендованный «Крыльями Советов» у «Рубина». Нападающий вышел на поле в стартовом составе. Отметим, что футболист ещё не подписал соглашение с самарской командой.

Игнатьев является воспитанником «Краснодара». Футболист пополнил состав «Рубина» в 2020 году. В нынешнем сезоне 23-летний форвард провёл 10 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость форварда в € 2 млн.

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