Карпин и Галактионов посетили игру «Крыльев». Иван Игнатьев дебютировал за самарцев

Как стало известно «Чемпионату», воскресный контрольный матч «Крыльев Советов» и македонской «Академии Пандева» в Белеке посетили тренерские штабы национальной и молодёжной сборных России — Валерий Карпин с Николаем Писаревым и Михаил Галактионов со своими помощниками.

Фото: Олег Лысенко

После первой части сезона «Академия Пандева» занимает второе место в чемпионате страны. В составе самарской команды дебютировал Иван Игнатьев, арендованный «Крыльями Советов» у «Рубина». Нападающий вышел на поле в стартовом составе. Отметим, что футболист ещё не подписал соглашение с самарской командой.

Игнатьев является воспитанником «Краснодара». Футболист пополнил состав «Рубина» в 2020 году. В нынешнем сезоне 23-летний форвард провёл 10 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость форварда в € 2 млн.