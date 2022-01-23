Игнатьев: не понимаю, почему у нас принято хейтить своих игроков и молиться на иностранных

Нападающий «Рубина» и молодёжной сборной России Иван Игнатьев рассказал о своём отношении к лимиту на легионеров в РПЛ.
«Как отношусь к лимиту на легионеров в РПЛ? Если бы в Россию везли Халка, Вагнера, Жо — тех легионеров, у кого ты реально учишься и перенимаешь опыт, то это большой толчок для клубов и русских игроков.
Вот сейчас хотят отменить лимит, а топовых легионеров как таковых мало. Не понимаю, почему у нас в стране принято так хейтить своих игроков и молиться на иностранных. Хотя они не показывают каких-то запредельных результатов, приезжая за невероятные деньги. Человек за 15-20 миллионов должен быть намного круче наших, чтобы у него можно было учиться.
Кто топ? Например, Азмун, Малком, Крыховяк. Это хорошие примеры, но больше обратных», — приводит слова Игнатьева matchtv.ru.
- 23 января 2022
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