«Манчестер Сити» продлил контракт с Канселу

«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Жоау Канселу.

Новое соглашение с 27-летним португальским футболистом рассчитано до 2027 года. Предыдущий договор истекал в 2025 году.

Канселу перешёл в «Сити» в 2019 году из «Ювентуса». В этом сезоне он стал одним из ключевых игроков команды. Жоау провёл 22 матча в АПЛ, забил один гол и отдал пять голевых передач.

«Манчестер Сити» — фантастический клуб, поэтому я невероятно счастлив, что подписал новое соглашение. У игроков «Сити» есть всё, что нужно, чтобы полностью раскрыть свой потенциал: потрясающие условия, партнёры по команде мирового класса и невероятный тренер, который подталкивает нас каждый день», — прокомментировал продление контракта Канселу.

Канселу («Манчестер Сити») спасает команду, выбивая мяч с линии:

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