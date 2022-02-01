«Барса» не сможет заявить всех новичков на ЛЕ. Траоре или Обамеянг не попадут в заявку

Каталонская «Барселона» не сможет включить всех новичков в заявку на плей-офф Лиги Европы, сообщает AS. Согласно правилам, клуб имеет право дозаявить только трёх игроков.
По информации источника, в состав точно будет включён форвард Ферран Торрес и, вероятнее всего, Дани Алвес. На последнее, третье место претендуют Адама Траоре и Пьер-Эмерик Обамеянг, который в ближайшее время должен официально присоединиться к сине-гранатовым. Соответственно, один из футболистов не сможет играть за «Барсу» в ЛЕ.
В 1/16 финала турнира «Барсе» предстоит сыграть с «Наполи». Первая встреча состоится 17 февраля, а вторая встреча пройдёт через неделю – 24 февраля.
Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Алавес» — «Барселона»:
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