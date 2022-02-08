Калиниченко: уверенной игры в атаке «Спартака» мы не увидели

Бывший нападающий московского «Спартака» Максим Калиниченко оценил игру красно-белых на зимних сборах.
«Наверное, можно чуть подытожить игру «Спартака» по итогам трёх контрольных матчей. То, что команда от игры к игре набирает кондиции, это неудивительно, так должно быть. Основные схемы — это 3-4-3 и 3-5-2. Игру в 4 защитника тренерский штаб не рассматривает, что тоже, впрочем, логично. В каждой из этих игр команда пробовала играть и в высокий прессинг, и отбор в средней части поля.
Соперниками были не самые сильные команды, поэтому оборону в низком блоке, с серьёзной нагрузкой на линию защиты и вратаря, мы не увидели. Удивительно, но и уверенной игры в атаке при этих же соперниках мы не увидели тоже. И если выход из обороны в среднюю часть получался достаточно хорошо, то в последней трети ощущается явная нехватка идей и креатива.
Возможно, этим сейчас команда и займётся, восстановившись после этой контрольный игры. Времени остаётся всё меньше. По персоналиям хотел бы отметить Лукаса, явно набирает форму. Но по-прежнему есть куда расти в продуктивности. Забил хороший гол и особо ничего не дал сделать своим оппонентам на фланге. Очень хорошо вышел Рома Зобнин, доказывает свой универсализм. Дай бог чтобы травмы обошли стороной!
Самые большие вопросы пока к центру нападения. И Соболев, и Шамар пока далеки от хорошей формы и хорошего взаимопонимания с остальной линией атаки. Хотя моменты были у обоих, забил в итоге Николсон, что, конечно же, для него лично очень важно! Пока у меня нет фаворита для основного состава, оба не впечатляют.
Ну и Литвинов. Неплохо начинает атаку, ищет продольные передачи между линиями и, самое интересное, очень своевременно подключается в атаку! Это может быть очень хорошей опцией для команды», — написал Калиниченко в своём телеграм-канале.
- 8 февраля 2022
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