Илья Забарный: Луческу ругал меня за игру внешней стороной стопы в сборной

Защитник киевского «Динамо» Илья Забарный рассказал о работе с Мирчей Луческу.



«Какой вспоминается самый большой случай, когда Луческу сделал взбучку? Думаю, за игру внешней стороной стопы. Особенно мне, у меня такое было пару раз. Даже в матче сборной против Финляндии отдал пас Миколенко внешней, подъемом. Приехали в «Динамо» – и Луческу мне за это.



За матч сборной. Конечно, он же смотрит. Анализирует, кто как играет, подсказывает. Луческу для меня как второй отец? Можно сказать, да. Проводит нам теории, много подсказывает, обучает молодых. У него свои принципы игры», – сказал Забарный в эфире клубного Youtube-канала.

Киевское «Динамо» располагается на втором месте в чемпионате Украины. «Шахтёр» — лидер первенства.