Влаховича подозревают в нарушении коронавирусных правил при переходе в «Ювентус»

Нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича подозревают в нарушении коронавирусных правил Тосканы при переходе из «Фиорентины» в туринский клуб, информирует Corriere dello Sport.

Служба здравоохранения Тосканы (ASL) считает, что сербский футболист 22 января сдал положительный тест на коронавирус. По правилам он должен был оставаться на карантине до 29 января, но вместо этого он поехал подписывать контракт с «Ювентусом» 28 января.

ASL подала отчёт в прокуратуру. В отношении Влаховича будет проведено расследование.



Влахович стал игроком «Фиорентины» в 2018 году, перейдя в команду из сербского «Партизана». В январе этого года он перебрался в «Ювентус» за € 70 млн. Ещё € 10 млн будут выплачены в качестве бонусов.

В нынешнем сезоне в 22 матчах итальянской Серии А Влахович забил 18 голов и отдал две результативные передачи. Также на счету футболиста три гола в трёх матчах Кубка страны.