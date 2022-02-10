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Жена Уэйна Руни прокомментировала недавние слова мужа о его пристрастии к алкоголю

Жена Уэйна Руни прокомментировала недавние слова мужа о его пристрастии к алкоголю
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Колин Руни, супруга главного тренера «Дерби Каунти» Уэйна Руни, прокомментировала недавние слова мужа о его пристрастии к алкоголю.

«Я такая, какая я есть… Он такой, какой есть… Мы такие, какие мы есть, и всё! Жизнь для того, чтобы жить, жизнь продолжается, жизнь вовсе не идеальна и знаете что… это наша жизнь и ничья другая. Будьте здоровы», — написала супруга в своём «твиттере».

Ранее бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни рассказал о проблемах с алкоголем на старте карьеры в стане манкунианцев. Он заявил, что в первые годы в «Манчестер Юнайтед» мог закрыться и напиваться в течение двух дней.

В ноябре 2020 года Руни стал исполняющим обязанности главного тренера «Дерби Каунти», а в январе 2021 года заключил полноценный контракт с клубом, в котором он завершил свою профессиональную карьеру.

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