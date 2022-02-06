Руни: в первые годы в «Манчестер Юнайтед» я мог закрыться и напиваться в течение двух дней

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни рассказал о проблемах с алкоголем на старте карьеры в стане манкунианцев.



«В молодости я совершил множество ошибок. Некоторые упоминались в прессе, некоторые — нет, будь то драка или что-то ещё. Мне было очень трудно разбираться с тем, что пишут в прессе, с тем, что от меня требует тренер, с проблемами в семье. В первые годы в «Манчестер Юнайтед» до рождения сына Кая я действительно замкнулся в себе. Я почти не выходил из дома.



Думаю, многие знают, что я любил иногда выпить или посещать различные заведения, но ситуация была гораздо хуже. Всё было связано с тем, что происходило в моей голове. Сейчас у людей больше возможностей говорить о подобных вещах. Тогда я не мог зайти в раздевалку команды и сказать: «Вот как я себя чувствую». Это не было принято. Поэтому оставалось лишь страдать внутренне и не выпускать чувства наружу. Я закрывался, напивался в течение двух дней и забывал о некоторых проблемах. Можно сказать, уходил в запой», — приводит слова Руни Daily Mail.