Фарке доволен результатом матча «Краснодар» — «Мальмё»

Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке прокомментировал победу команды над шведским «Мальмё» (2:0) в товарищеском матче.



«Приятно победить в матче с таким сильным соперником. «Мальмё» — довольно агрессивная команда, настроенная на победу. Они выигрывают титул за титулом в своём чемпионате, регулярно выступают в Лиге чемпионов. Мы довольны результатом, особенно учитывая то, что это матч во время предсезонной подготовки. В течение 60 минут мы доминировали над соперником, показали неплохое владение мячом. 2:0 — результат, которым я доволен. Рад, что не пропустили, отыграли «на ноль», — рассказал Фарке в видео на YouTube-канале «Краснодара».



Первый официальный матч после зимней паузы «Краснодар» проведёт в конце февраля с «Локомотивом» в РПЛ.