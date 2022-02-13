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Клопп: «Ливерпуль» хорошо сыграл в сложных условиях. Ветер дул со всех сторон

Клопп: «Ливерпуль» хорошо сыграл в сложных условиях. Ветер дул со всех сторон
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал выездную победу над «Бёрнли» (1:0) в матче 25-го тура английской Премьер-лиги.

«Здесь и так очень сложно играть, а сегодня было ещё сложнее из-за обстоятельств. Ветер дул со всех сторон, и парням нужно было играть превосходно, чтобы справляться. В таких условиях они хорошо сыграли.

У «Бёрнли» были моменты, но Алисон был на месте. Многие моменты в итоге оказались офсайдами, но это всё ещё плохо, особенно когда фиксируют отложенный офсайд. Мы забили свой гол и контролировали игру в определённой манере. С нашим графиком было важно [победить]», — сказал Клопп в эфире программы Match of the Day.

Победный гол Фабиньо:

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