«Ювентус» готов предложить € 30 млн за полузащитника «Ливерпуля»
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«Ювентус» заинтересован в подписании полузащитника «Ливерпуля» Наби Кейта. Об этом сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, туринский клуб готов предложить за 27-летнего футболиста € 30 млн. Также в услугах Кейта заинтересованы испанская «Барселона» и немецкая «Бавария», однако сообщается, что «Ювентус» находится в более выигрышном положении для подписания футболиста.
Кейта выступает за «Ливерпуль» с лета 2018 года, перейдя из «РБ Лейпцига» за € 60 млн. В нынешнем сезоне полузащитник в 18 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал голевую передачу.
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