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Силлессен перенёс операцию по удалению тромба

Силлессен перенёс операцию по удалению тромба
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Вратарь «Валенсии» Яспер Силлессен перенёс операцию по удалению тромба в правой ноге. Об этом сообщает пресс-служба «летучих мышей».

Сроки возвращения игрока в строй не сообщаются. В текущем сезоне 32-летний Силлессен провёл 15 матчей в Ла Лиге, в которых пропустил 26 голов.

Силлессен перешёл в «Барселону» летом 2016 года из «Аякса». Его трансфер обошёлся сине-гранатовым в € 13 млн. Всего в составе каталонского клуба 30-летний вратарь провёл 32 игры и пропустил 25 мячей. В общей сложности с «Барселоной» он выиграл шесть трофеев — по два чемпионата, Кубка и Суперкубка Испании.

Затем Яспер Силлессен перешёл в «Валенсию» из «Барселоны» за € 35 млн. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость голкипера в € 12 млн.

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