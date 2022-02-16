В «Урале» отреагировали на новость об изменении лимита на легионеров в РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на информацию о том, что Министерство спорта РФ и Российский футбольный союз (РФС) согласовали новый формат лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.



«У меня никакой информации по изменению лимита нет. Ничего не буду комментировать, пока не будет официальной информации. Слухи не комментирую. Никаких новостей ни от РФС, ни от Минспорта у меня нет», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Ранее стало известно, что, согласно новому лимиту, в заявке на сезон может быть не более 13 игроков, считающихся легионерами (сейчас 8) и не менее 12 российских футболистов, 4 из которых должны быть воспитанниками клуба. Одновременно на поле смогут выходить не более 8 легионеров.



Кроме того, будет введён «налог на легионеров». Средства от его выплаты через специальный фонд будут направлены клубам, которые задействуют молодых футболистов (до 23 лет). Так лимит будет финансово стимулировать клубы больше использовать молодых российских игроков.