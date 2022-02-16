Рашфорд прокомментировал информацию о том, что Роналду хочет руководить раздевалкой

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд прокомментировал информацию о том, что игроки манкунианцев недовольны поведением их одноклубника, нападающего Криштиану Роналду.

«Мы теперь придумываем на ровном месте? Пожалуйста, хватит искать разногласия», — написал Маркус в своём «твиттере».

Ранее журналист Кристиан Фальк сообщил, что английских игроков команды, включая Гарри Магуайра и Маркуса Рашфорда, раздражает то, что Роналду пытается руководить раздевалкой со своими друзьями. Существует риск раскола в стане «красных дьяволов».

«Манчестер Юнайтед» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Манкунианцы имеют в своём активе 43 очка после 25 туров.