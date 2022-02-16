Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зальцбург» — «Бавария». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» нацелилась на защитника мёнхенгладбахской «Боруссии» Гинтера

«Барселона» нацелилась на защитника мёнхенгладбахской «Боруссии» Гинтера
Комментарии

«Барселона» заинтересована в услугах защитника мёнхенгладбахской «Боруссии» Маттиаса Гинтера, сообщает Bild.

По информации источника, 28-летний игрок находится в трансферном списке каталонского клуба. «Барселона» рассчитывает заключить контракт с Гинтером летом.

Ранее стало известно, что Гинтер не планирует продлевать действующее соглашение с мёнхенгладбахской «Боруссией» и покинет немецкую команду в конце сезона-2021/2022 на правах свободного агента. Интерес к защитнику также проявляет «Бавария».

Гинтер стал игроком мёнхенгладбахской «Боруссии» в 2017 году. Ранее немецкий защитник выступал за «Фрайбург» и дортмундскую «Боруссию». В нынешнем сезоне Гинтер принял участие в 19 матчах немецкой Бундеслиги и не отметился результативными действиями.

Новость по теме
«Бавария» предложила Гинтеру четырёхлетний контракт
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022