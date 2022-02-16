«Барселона» нацелилась на защитника мёнхенгладбахской «Боруссии» Гинтера

«Барселона» заинтересована в услугах защитника мёнхенгладбахской «Боруссии» Маттиаса Гинтера, сообщает Bild.



По информации источника, 28-летний игрок находится в трансферном списке каталонского клуба. «Барселона» рассчитывает заключить контракт с Гинтером летом.



Ранее стало известно, что Гинтер не планирует продлевать действующее соглашение с мёнхенгладбахской «Боруссией» и покинет немецкую команду в конце сезона-2021/2022 на правах свободного агента. Интерес к защитнику также проявляет «Бавария».



Гинтер стал игроком мёнхенгладбахской «Боруссии» в 2017 году. Ранее немецкий защитник выступал за «Фрайбург» и дортмундскую «Боруссию». В нынешнем сезоне Гинтер принял участие в 19 матчах немецкой Бундеслиги и не отметился результативными действиями.

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