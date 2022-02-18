Моуринью хочет подписать защитника «Манчестер Юнайтед» в «Рому»

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью заинтересован в переходе защитника английского «Манчестер Юнайтед» Эрика Бейи в свою команду. Об этом сообщает Il Romanista.

Моуринью тренировал Бейи, когда работал главным тренером «Манчестер Юнайтед». 27-летний защитник выступает за английскую команду с 2016 года. В нынешнем сезоне Бейи в четырёх матчах английской Премьер-лиги провёл на поле 217 минут, в которых не отметился результативными действиями. Контракт Бейи истекает в 2024 году. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 8 млн.

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