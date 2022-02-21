Рой Кин: «Манчестер Юнайтед» по силам занять 4-е место

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Лидсом» в матче 26-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд» и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин прокомментировал прошедший матч и поделился ожиданиями от результатов команды по итогам сезона.

«Приятно видеть, что Джейдон Санчо возвращается на свой уровень, до этого его очень много критиковали.

Я думаю, «МЮ» по силам занять четвёртое место по итогам сезона. В последнее время вокруг команды много слухов об уходе игроков, непродлённых контрактах Поля Погба и Джесси Лингарда, людям всегда нравится такое обсуждать. Им нужно сконцентрироваться и хорошо провести оставшиеся матчи, для «Манчестер Юнайтед» ближайшие месяцы будут очень важными», – приводит слова Кина Daily Mail.