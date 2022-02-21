Кристофер Мартинс: в «Спартаке» не против моих подключений в атаку, дают мне свободу

Новичок «Спартака», полузащитник сборной Люксембурга Кристофер Мартинс Перейра рассказал о своих футбольных качествах.

«Фанаты называют мой трансфер «икрой» — какая мне больше нравится? Красная! «Спартак» ведь играет в красной форме. Могу согласиться: на поле я действительно действую агрессивно. Мой стиль — биться за свой клуб и сборную до конца. Но вне поля я добрый парень, люблю посмеяться с партнёрами по команде. Или вот с вами сейчас сижу и с удовольствием общаюсь.

Что ещё могу назвать своей сильной стороной? Игру в обороне. Умение отрабатывать от штрафной до штрафной. Зависит от установки, конечно, но, как мне кажется, в «Спартаке» тренер не против моих подключений в атаку, даёт мне свободу. Мне это нравится, потому что забивать мячи я тоже люблю», — приводит слова Мартинса официальный сайт «Спартака».