Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кристофер Мартинс: в «Спартаке» не против моих подключений в атаку, дают мне свободу

Кристофер Мартинс: в «Спартаке» не против моих подключений в атаку, дают мне свободу
Комментарии

Новичок «Спартака», полузащитник сборной Люксембурга Кристофер Мартинс Перейра рассказал о своих футбольных качествах.

«Фанаты называют мой трансфер «икрой» — какая мне больше нравится? Красная! «Спартак» ведь играет в красной форме. Могу согласиться: на поле я действительно действую агрессивно. Мой стиль — биться за свой клуб и сборную до конца. Но вне поля я добрый парень, люблю посмеяться с партнёрами по команде. Или вот с вами сейчас сижу и с удовольствием общаюсь.

Что ещё могу назвать своей сильной стороной? Игру в обороне. Умение отрабатывать от штрафной до штрафной. Зависит от установки, конечно, но, как мне кажется, в «Спартаке» тренер не против моих подключений в атаку, даёт мне свободу. Мне это нравится, потому что забивать мячи я тоже люблю», — приводит слова Мартинса официальный сайт «Спартака».

Новость по теме
Мартинс: нравятся амбиции «Спартака» — вернуться на вершину РПЛ и добиться успеха в Европе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022